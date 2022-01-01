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Заказать строительство виллы на Бали

Получите жилье в живописной местности с приятным климатом. Бали — одно из наиболее перспективных мест как для инвестора, так и для отдыха всей семьей. Осуществляем строительство дома, виллы на Бали под ключ. Имея собственную недвижимость на Бали, вы можете получать стабильный доход в 140%. Но также дом или виллу можно использовать для сезонного отдыха.

Пассивный заработок — реальность. Застройщик Бали Bali Consulting предлагает строительство виллы или дома на Бали под ключ. Есть как готовые проекты, так и разработаем проект специально под ваши нужды. Звоните +62 (812) 4650-27-83, получите современный проект виллы или дома бесплатно прямо сейчас.

Как можно заработать на вилле на Бали

Есть несколько вариантов организации дохода. Первый— заказать строительство на Бали под ключ. Второй — купить уже готовую недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду или перепродать. Далее рассмотрим каждый из вариантов.

Почему Бали? Дело в том, что на Бали высокая рыночная доходность недвижимости. Туристические районы застроены почти на 100%. Новые дома, виллы, отели появляются крайне редко, и дополнительно действуют ограничения на этажность строительства виллы или дома. Все это приводит к тому, что и так высокая стоимость недвижимости растет еще больше.

Незначительные объемы строительства создают дополнительный спрос на недвижимость. Также регулярно растет поток туристов. Из-за того, что высотность ограничена четырьмя этажами, рост цены на объекты недвижимости выше, чем средний показатель в мира.

Как строим виллу и дом на Бали

Строительство на Бали осуществляется поэтапно. Первый — земля. Но есть нюанс — купить землю иностранцы не могут — запрещено законодательством. Вместо покупки возможна только аренда до 49 лет. Но для нас это не проблема — наши специалисты имеют гражданство, поэтому мы покупаем землю, экономя вам деньги на аренде. Выбираем наиболее выгодные для вас участки, что гарантирует быструю окупаемость строительства. Также получаем официальное разрешение на строительство IMB.

Второй — разработка проекта. Архитекторы Bali Consulting предлагают как типовое решение, так и создаем проекты с нуля. При создании проекта учитываются современные тенденции, функциональность и, конечно же, ваши требования и пожелания. Чтобы предварительно рассчитать стоимость строительства, воспользуйтесь строительным калькулятором у нас на сайте.

Что дальше:

дополнительные геодезические исследования почвы;

подготовка устойчивого фундамента под тип грунта;

прокладка инженерных коммуникаций таких, как водоснабжение (техническое и пищевое), электроснабжение;

проведение полного комплекса сантехнических работ;

отделочные работы.

Список строительных работ может отличаться. Перечень и длительность строительства виллы или дома на Бали зависит от класса. Мы строим объекты недвижимости трех типов:

классические — строительство от 6 месяцев;

современные — возведение от 8 месяцев;

премиум — строительство на Бали занимает от 12 месяцев.

Стоимость формируется индивидуально, исходя из сложностей проекта. Обращайтесь к нам прямо сейчас, и бесплатно получите персональный расчет строительства.

Почему стоит заказать строительство у нас?

Строительство на Бали без предоплаты. Оплата осуществляется поэтапно. На строительство дома на Бали предоставляется гарантия на 5 лет. Наша строительная фирма:

успешно сдала 78 проектов под ключ;

построила более 12 тыс. квадратных метров недвижимости;

строим виллы и дома на Бали любых размеров — у нас заказывают как компактные, так и габаритные объекты;

персональное формирование цены — вы можете подсчитать стоимость при помощи калькулятора на сайте;

строительство дома и виллы под ключ, начиная от покупки участка, заканчивая непосредственно возведением и сдачей в эксплуатацию.



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