СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ
НА БАЛИ от - $49,000

Сколько стоит Ваша вилла?
Узнайте за 4 шага!
1Какой тип виллы?
2Уже есть купленный участок?
3Какая площадь виллы?
4Сколько спален?

С учетом скидки 23%!

ТИПЫ ВИЛЛ НА БАЛИ

Мы можем построить виллу вашей мечты, исходя из вашего бюджета и предпочтений.

гарантия
5 ЛЕТ
строительство-виллы-на-бали

Классическая вилла

  • Классический Балийский проект
  • Традиционная кровля
  • Открытая или закрытая кухня
  • Открытая или закрытая ванная
  • Электромонтажные работы
  • Сантехнические работы
  • Отделочные работы
  • Тропический ландшафт
  • Бассейн
  • Зона парковки
  • Срок строительства от 6 месяцев.

Стоимость работ от: $500/м²

Современная вилла

  • Уникальный и современный проект
  • Фасад виллы со вторым светом
  • Современная плоская кровля
  • Панорамное остекление
  • Современная отделка
  • Открытая/закрытая кухня
  • Открытая/закрытая ванная
  • Современные электромонтажные работы
  • Тропический ландшафт
  • Зона отдыха на свежем воздухе
  • Бассейн с джакуззи
  • Зона парковки
  • Срок строительства от 8 месяцев.

Стоимость работ от: $700/м²

гарантия
5 ЛЕТ
строительство-на-бали
гарантия
5 ЛЕТ
построить-дом-на-бали

Премиум вилла

  • Уникальный премиум проект виллы
  • Терраса с зонами отдыха на крыше
  • Раздвижное панорамное остекление
  • Отделочные работы премиум класса
  • Зоны естественного света в интерьере
  • Ванная комната со SPA зонами
  • Система "Умный дом"
  • Отдельная зона для персонала
  • Эксплуатируемая кровля
  • Инфинити бассейн, водопад
  • Гараж для автомобилей
  • И многое другое...
  • Срок строительства от 12 месяцев.

Стоимость работ от: $1000/м²

СТРОИТЕЛЬСТВО НА БАЛИ - ПРОЦЕСС РАБОТЫ:

строительство-виллы-бали
ПОДБОР УЧАСТКА

Помощь в подборе земельного участка для строительства виллы на Бали. Большинство клиентов выбирают аренду с первоначальным сроком на 25-30 лет с правом продления.

строительство-вилл-на-бали
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Уникальный архитектурный проект на основании ваших предпочтений и требований. Также, можете выбрать один из наших популярных проектов вилл.

строительная-компания-бали
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство виллы на Бали занимает от 4 месяцев до 1 года, в зависимости от размера и сложности Вашей постройки.

заказать-строительство-бали
ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

Будучи на Бали, хочется наслаждаться природой. Наши виллы окружены тропическими садами, а бассейн на солнце просто необходим.

построить-виллы-на-бали
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Какими бы ни были Ваши предпочтения и бюджет, наши мастера выполнят качественную отделку Вашей новой виллы.

как-построить-виллу-бали
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия 5 лет предоставляется при строительстве новой виллы. Гарантия охватывает зоны, являющимися постоянной частью виллы, такие как бетонные конструкции, сантехнические и электромонтажные работы.

78
проектов
сдано
12,424
м²
построено
42
клиентов
по рекомендациям

НАШИ РАБОТЫ

Выберите тип виллы:

Kerobokan, Bali

MODERN STYLE VILLA PROJECT

Kerobokan, Bali

MODERN STYLE VILLA PROJECT

Год строительства:В процессе

Площадь виллы: 300 м²

Срок строительства: 12 месяцев

Площадь участка: 500 м²

  • 4 Спальни с собственными ванными комнатами
  • Закрытая гостинная
  • Двухэтажная вилла
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Размер бассейна 40m²
  • Ландшафтные работы
  • Навес

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Tumbak Bayuh, Pererenan, Canggu

TROPICAL MODERN VILLA

Tumbak Bayuh, Pererenan, Canggu

TROPICAL MODERN VILLA

Год строительства: 2022

Площадь виллы: 326 м²

Срок строительства: 10 месяцев

Площадь участка: 320 м²

  • 4 Спальни
  • 3 Ванных комнаты
  • 1 Мастер-спальня
  • 1 Мастер-ванная комната
  • 1 построчная зона
  • Закрытая + Открытая гостинная
  • Кухня с островом
  • Прозрачное стекло басейна
  • Система очистки
  • Натуральный камень
  • Бассейн 3m x 10m

    • Получите жилье в живописной местности с приятным климатом. Бали — одно из наиболее перспективных мест как для инвестора, так и для отдыха всей семьей. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Pererenan, Bali

STUNNING 4BR TROPICAL VILLA

Pererenan, Bali

STUNNING 4BR TROPICAL VILLA

Год строительства: Март 2023

Площадь виллы: 386 м²

Срок строительства: 11 месяцев

Площадь участка: 407 м²

  • 4 Спальни
  • 5 Ванная комната
  • Ванная
  • Открытая-Закрытая гостинная
  • обеденная зона
  • Полностью оборудованная кухня
  • Офисное помещение
  • Обустройство мебелью под ключ
  • постирочнаязона
  • Зона для складирования
  • Зона для персонала
  • 10 x 3 метров Бассейн
  • Tropical Lush Ландшафтные работы
  • Зона для паркинга

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Heart of Canggu

LUXURY 1BR UNIQUE VILLA

Heart of Canggu

LUXURY 1BR UNIQUE VILLA

Год строительства: Апрель 2022

Площадь виллы: 94 м²

Срок строительства: 9 месяцев

Площадь участка: 162 м²

  • 1 Спальня
  • 1 Ванная комната
  • Один этаж
  • Открытая/Закрытая гостинная
  • Обеденная зона
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Полностью оборудованная современная кухня
  • Офисное помещение
  • 6 метров Бассейн
  • Уличный тропический душ
  • Тропический ландшафт
  • Закрытая лаундж зона

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Canggu зона, Bali

MODERN TURNKEY STUDIO APARTMENT

Canggu зона, Bali

MODERN TURNKEY STUDIO APARTMENT

Год строительства:В процессе

Площадь виллы: 87 м²

Срок строительства: 9 месяцев

Площадь участка: 100 м²

  • 1 Спальня студия лофт
  • Панорамное остекление
  • Полностью оборудованная кухня
  • Зона для паркинга
  • Джакуззи с горячей водой: 10 м²

    • Благодаря современному дизайну интерьера, кирпичу теплых тонов и бытовым приборам из железной стали, этому дизайну придается современный индустриальный берлинский стиль. Раздвижные двери, открытые в шикарную зеленую зону и горячую воду, похожую на спа. Джакузи построен из бетона и яркой плитки, изготовленной на заказ. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Canggu, Pererenan

MODERN 2 Спальня VILLA

Canggu, Pererenan

MODERN 2 Спальня VILLA

Год строительства:В процессе

Площадь виллы: 220 м²

Срок строительства: 16 месяцев

Площадь участка: 800 м²

  • 2 Спальня
  • 3 Ванных комнаты
  • 1 постирочнаязона
  • Открытая-Закрытая гостинная & обеденная зона
  • Бассейн

    • Виллы отражают непринужденную атмосферу современной балийской гостинной наряду с высокими западными стандартами качества. Виллы будут представлены известными брендами, высококачественной отделкой и художественной ручной работой. Зеленая сельская местность зоны находится недалеко от отличных пляжей для серфинга, что делает ее излюбленным местом проживания многих экспатриантов. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Berawa, Bali

𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐁𝐄𝐃𝐑𝐎𝐎𝐌 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀

Berawa, Bali

𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐁𝐄𝐃𝐑𝐎𝐎𝐌 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀

Год строительства:В процессе

Площадь виллы: 250 м²

Срок строительства: 10 месяцев

Площадь участка: 246 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Powder room
  • Полностью оборудованная, современная кухня
  • Бассейн 3 x 8
  • Навес для 1 машины & 2 байков
  • Полностью меблирована и декорированная

    • Осуществляем строительство дома, виллы на Бали под ключ. Имея собственную недвижимость на Бали, вы можете получать стабильный доход. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Tumbak Bayu, Canggu

COOL 2BR VILLA PROJECT

Tumbak Bayu, Canggu

COOL 2BR VILLA PROJECT

Год строительства:В процессе

Площадь виллы: 200 м²

Срок строительства: 11 месяцев

Площадь участка: 394 м²

  • 2 Спальни
  • 2 Ванных комнат
  • Двухэтажная вилла
  • Полностью оборудованная кухня
  • Закрытая гостинная
  • Бассейн
  • Зона для паркинга

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Umalas Bumbak, Bali

LUXURIOUS 3 Спальни VILLA

Umalas Bumbak, Bali

LUXURIOUS 3 Спальни VILLA

Год строительства:В процессе

Площадь виллы: 191 м²

Срок строительства: 10 месяцев

Площадь участка: 149 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Гостевая ванная комната
  • Австралийское качество
  • Качественная мебель
  • Полностью оборудованная кухня
  • Высокие потолки
  • Гостинная, обеденная и кухонная зона
  • Бассейн l6.70 x 2.6 метра
  • Ландшафтные работы
  • Зона для персонала и постирочная
  • Навес

    • Застройщик Бали Bali Consulting предлагает строительство виллы или дома на Бали под ключ. Есть как готовые проекты, так и разработаем проект специально под ваши нужды. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Pererenan, Bali

SHOWCASES QUALITY BEAUTIFUL VILLA

Pererenan, Bali

SHOWCASES QUALITY BEAUTIFUL VILLA

Год строительства:В процессе

Площадь виллы: 337 м²

Срок строительства: 12 месяцев

Площадь участка: 500 м²

  • 4 Спальни
  • 5 Ванная комната
  • Двухэтажная вилла
  • Инфинити бассейн: 4.50×10.00 m
  • Бассейн на террасе: 2.50×5 m
  • Приватный паркинг: Да

    • Красивая вилла демонстрирует качество и изысканное сочетание западной и восточной эстетики. Разработанный как многофункциональная инвестиция, он оптимизирован как для проживания, так и для дохода от аренды недвижимости. Открытое пространство и качественные материалы в сочетании создают ощущение простора и стильный современный вид. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Berawa, Bali

MODERN STYLE VILLA PROJECT

Berawa, Bali

MODERN STYLE VILLA PROJECT

Год строительства: В процессе стройки

Площадь виллы: 240 м²

Срок строительства: 12 месяцев

Площадь участка: 300 м²

  • 4 Спальни
  • 3 Ванных комнаты
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Закрытая гостинная зона
  • Гостевой санузел
  • Зона для складирования
  • Кухня под ключ
  • Уличная Гостинная зона
  • Большой обеденный стол
  • Бассейн 10 x 3 метров
  • Водопад 3 x 3 метров
  • Эксплуатируемая крыша с терассой и BBQ
  • Ландшафтные работы
  • Зона для паркинга

    • The villa is designed to achieve the ultimate elegance and comfort in Bali. All spaces have been carefully studied to ensure good airflow and natural light at any time of the day. The villa comes Обустройство мебелью под ключ with selected local handicrafts, materials, and a lush Ландшафтные работыs. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Berawa, Bali

MODERN STYLE MINIMALIST VILLA

Berawa, Bali

MODERN STYLE MINIMALIST VILLA

Год строительства: В процессе стройки

Площадь виллы: 226 м²

Срок строительства: 10 месяцев

Площадь участка: 250 м²

  • 4 Спальни
  • 3 Ванных комнаты
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Открытая Гостинная
  • Зона для складированияs
  • Кухня Equipment
  • Бассейн 8.2 x 2.5 метров
  • Ландшафтные работы
  • Зона для паркинга

    • The villa is designed with taste by an international team of architects to achieve the ultimate elegance and comfort in Bali. All spaces have been carefully studied to ensure good airflow and natural light at any time of the day. It has a beautiful terrace on the second level to take sunbaths in the afternoon and relax in the evenings. The villa comes Обустройство мебелью под ключ with selected local handicrafts, materials and small lush Ландшафтные работы. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Kerobokan зона, Umalas

STUNNING 2 Спальня VILLA PROJECT

Kerobokan зона, Umalas

STUNNING 2 Спальня VILLA PROJECT

Год строительства: Февраль 2023

Площадь виллы: 128 м²

Срок строительства: 9 месяцев

Площадь участка: 150 м²

  • 2 спальни с гардеробными
  • 2 Ванных комнаты
  • 1 Гостевой санузел
  • Открытая и Закрытая гостинная/кухня
  • Кухня с барной стойкой
  • Бассейн
  • Дневная кровать
  • Ландшафтные работы + зона хранения
  • Паркинг для байков

    • Downstairs the Открытая plan Кухня, dining and гостинная space flows effortlessly through the glass sliding doors and out to the Mediterranean-esque pool and day bed setting. Upstairs are two Спален с гардеробными and ensuite Ванных комнат. The гостинная space closes to escape from the hot days or rain. Everything from the light and vanity fixtures, to the colour scheme and curved polished concrete finishes have been meticulously planned and executed professionally. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Canggu, Pererenan

MODERN STYLE VILLA

Canggu, Pererenan

MODERN STYLE VILLA

Год строительства:В процессе

Площадь виллы: 223 м²

Срок строительства: 10 месяцев

Площадь участка: 348 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 4 Ванных комнат
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Бассейн
  • Гараж

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Desa Cepaka,Tabanan,Bali

BEAUTIFUL ATMOSPHERE VILLA

Desa Cepaka,Tabanan,Bali

BEAUTIFUL ATMOSPHERE VILLA

Год строительства: 2019

Площадь виллы: 186 м²

Срок строительства: 8 месяцев

Площадь участка: 1,850 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Устройство кухонной зоны
  • Открытая/Закрытая гостинная и кухня
  • Складское помещение
  • Комната для офиса
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Большой бассейн
  • Тропический ландшафт

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Tabanan, Bali

FAMILY CLASSIC VILLA

Tabanan, Bali

FAMILY CLASSIC VILLA

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 150 м²

Срок строительства: 7 месяцев

Площадь участка: 300 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Закрытая гостинная
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Навес 5 X 5m
  • Большой бассейн
  • Тропический ландшафт

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Pecatu,Kuta,South Bali

CLASSIC MODERN VILLA

Pecatu,Kuta,South Bali

CLASSIC MODERN VILLA

Год строительства: 2021

Площадь виллы: 285 м²

Срок строительства: 9 месяцев

Площадь участка: 500 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Двухэтажная вилла
  • Комната для персонала + Ванная комната
  • Отделочные работы под ключ
  • Декоративный деревянный потолок
  • Зона для медитаций
  • Бассейн 3.5 m X 9 m

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Pererenan, Canggu

BEAUTIFUL PRIVATE VILLA

Pererenan, Canggu

BEAUTIFUL PRIVATE VILLA

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 198 м²

Срок строительства: 7 месяцев

Площадь участка: 325 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Двухэтажная вилла
  • Полностью оборудованная кухня
  • Отделочные работы под ключ
  • Навес для машины
  • Бассейн
  • Тропический ландшафт

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Ungasan, Badung Bali

CLASSIC BALINESE VILLA

Ungasan, Badung Bali

CLASSIC BALINESE VILLA

Год строительства: 2021

Площадь виллы: 302 м²

Срок строительства: 11 месяцев

Площадь участка: 500 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 2 Ванных комнат
  • 1 Мастер-спальня
  • Бассейн
  • Ландшафтные работы
  • Парковая зона
  • Беседка + доп. кровать
  • Закаленное стекло 8мм
  • Сейсмоустойчивый фундамент
  • Парковка для 2х машин

    • Строительство на Бали без предоплаты. Оплата осуществляется поэтапно. На строительство дома на Бали предоставляется гарантия на 5 лет. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Umalas, Kabupaten Badung, Bali

CLASSIC ARTISTIC ESTATE

Umalas, Kabupaten Badung, Bali

CLASSIC ARTISTIC ESTATE

Год строительства: 2018

Площадь виллы: 900 м²

Срок строительства: 14 месяцев

Площадь участка: 3.400 м²

  • 6 Спален
  • 6 Ванных комнат
  • Отдельностоящие 3 виллы
  • Открытая Гостинная
  • Отделочные работы под ключ
  • Комплектация мебелью под ключ
  • 3 бассейна
  • Ландшафтные работы

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Sanur, Bali

CLASSIC BIG VILLA

Sanur, Bali

CLASSIC BIG VILLA

Год строительства: 2017

Площадь виллы: 600 м²

Срок строительства: 13 месяцев

Площадь участка: 982 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 5 Ванных комнат
  • 1 Комната для персонала
  • Двухэтажная вилла
  • 2 Кухни
  • Отделочные работы под ключ
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Большой бассейн
  • 2 Гаража
  • Ландшафтные работы

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Nusa Dua, Bali

TROPICAL BALINESSE VILLA

Nusa Dua, Bali

TROPICAL BALINESSE VILLA

Год строительства: 2019

Площадь виллы: 580 м²

Срок строительства: 15 месяцев

Площадь участка: 1.450 м²

  • 5 Спален
  • 5 Ванных комнат
  • Отдельностроящие 3 здания
  • Отделочные работы под ключ
  • 1 Гостевой санузел
  • 2 Гостинная
  • 1 Кухня
  • Зона для персонала
  • Зона хранения
  • Ландшафтные работы
  • Навес
  • 2 бассейна
  • Устройство скважины

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Pererenan, Canggu

INDONESIAN INTERIORS VILLA

Pererenan, Canggu

INDONESIAN INTERIORS VILLA

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 220 м²

Срок строительства: 10 месяцев

Площадь участка: 500 м²

  • 3 Спальни
  • 3 Ванных комнаты
  • Один этаж
  • Открытая-Закрытая гостинная & обеденная зона
  • Отделочные работы под ключ
  • Лаундж зона
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Полностью оборудованная кухня
  • Зона для офиса
  • Бассейн
  • Тропический ландшафт
  • Зона для паркинга

    • Недвижимость состоит из трех отдельно стоящих зданий, расположенных в форме буквы «П», окружающих Уличный крытый двор в центре виллы. Все три спальни имеют просторную ванную комнату Ванных комнат, и вся собственность была закончена в соответствии с высокими стандартами. Частный бассейн имеет отделяемый неглубокий край и выходит на живописные рисовые поля. На вилле есть несколько Уличных столовых и мест для общения, а также просторная крытая гостиная и столовая. Изюминкой является планировка кухни и барная стойка. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Pererenan, Badung Bali

MODERN UNIQUE MASTERPIECE VILLA

Pererenan, Badung Bali

MODERN UNIQUE MASTERPIECE VILLA

Год строительства: 2021

Площадь виллы: 700 м²

Срок строительства: 15 месяцев

Площадь участка: 1,670 м²

  • 6 Спален
  • 6 Ванных комнат
  • Инфинити бассейн
  • Уникальный проект
  • Зона для персонала
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Закрытая гостинная
  • Гараж для 2х машин

    • Заказчик не пожалел денег на качество сборки и позаботился о том, чтобы конструкция выдержала землетрясение силой 7,7 балла. Также есть подземный люкс с собственной гостиной и столовой и пейзажным бассейном, где вы можете просто расслабиться и посмотреть на звезды ночью с бокалом вина. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Jimbaran, Badung, Bali

MODERN BEAUTY VILLA

Jimbaran, Badung, Bali

MODERN BEAUTY VILLA

Год строительства: 2018

Площадь виллы: 800 м²

Срок строительства: 14 месяцев

Площадь участка: 900 м²

  • 4 Спален
  • 5 Ванных комнат
  • 2 Гостинная
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Ландшафтные работы, большой участок
  • Спорт зал
  • Эксплуатируемая крыша
  • 2 Мастер-спальни
  • 1 Мастер Ванная комната
  • Двухэтажная вилла
  • Отделочные работы под ключ
  • Бассейн
  • Гараж

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Jimbaran, Kuta Selatan, Bali

BEAUTIFUL MODERN MINIMALIST VILLA

Jimbaran, Kuta Selatan, Bali

BEAUTIFUL MODERN MINIMALIST VILLA

Год строительства: 2019

Площадь виллы: 300 м²

Срок строительства: 7 месяцев

Площадь участка: 153 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 4 Ванных комнат
  • Полностью оборудованная кухня
  • Закрытая гостинная
  • Двухэтажная вилла
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Бассейн
  • Гараж

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Kabupaten Badung, Bali

MODERN BEAUTY VILLA

Kabupaten Badung, Bali

MODERN BEAUTY VILLA

Год строительства: 2019

Площадь виллы: 150 м²

Срок строительства: 7 месяцев

Площадь участка: 150 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Закрытая гостинная
  • Двухэтажная вилла
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Бассейн
  • Гараж

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Canggu, Bali

MODERN PRIVATE VILLA

Canggu, Bali

MODERN PRIVATE VILLA

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 350 м²

Срок строительства: 10 месяцев

Площадь участка: 540 м²

  • 4 Спален
  • 4 Ванных комнат
  • Комната для персонала
  • Закрытая гостинная
  • Бассейн
  • Джакуззи
  • Гараж для 4х машин
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Pererenan, Bali

BEAUTIFUL FAMILY VILLA

Pererenan, Bali

BEAUTIFUL FAMILY VILLA

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 435 м²

Срок строительства: 13 месяцев

Площадь участка: 1.124 м²

  • 4 Спален
  • 5 Ванных комнат
  • Обустройство зоны барбекю
  • Развлекательная зона
  • Использованы премиум материалы
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Зона для складирования
  • Бассейн

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

The Heart of Canggu, Bali

UNIQUE MODENR VILLA

The Heart of Canggu, Bali

UNIQUE MODENR VILLA

Год строительства: 2022

Площадь виллы: 94 м²

Срок строительства: 6 месяцев

Площадь участка: 162 м²

  • 1 Спальня
  • 1 Ванная комната & Ванная
  • Один этаж
  • Открытая-Закрытая гостинная & Обеденная зона
  • Отделочные работы под ключ
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Полностью оборудованная современная Кухня
  • Офисное помещение
  • Бассейн 6 метров & Уличный душ
  • Тропический ландшафт
  • Закрытая лаундж зона

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Mertanadi, Seminyak, Bali

CONTEMPORARY MODERN WHITE VILLA

Mertanadi, Seminyak, Bali

CONTEMPORARY MODERN WHITE VILLA

Год строительства: 2021

Площадь виллы: 235 м²

Срок строительства: 9 месяцев

Площадь участка: 290 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Бассейн
  • Обеденная и кухонная зона
  • Гостинная зона
  • Паркинг и крытый навес
  • Зона для складирования
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Tumbak Bayuh, Bali

BEAUTIFUL BALINESE MODERN VILLA

Tumbak Bayuh, Bali

BEAUTIFUL BALINESE MODERN VILLA

Год строительства: 2019

Площадь виллы: 183 м²

Срок строительства: 8 месяцев

Площадь участка: 510 м²

  • 3 Спальни
  • 3 Ванных комнаты
  • Один этаж
  • Открытая-Закрытая гостинная & обеденная зона
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Полностью оборудованная кухня
  • Лаундж зона
  • Офисное помещение
  • 9x3 метров Бассейн
  • Зона хранения
  • Зона для паркинга

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Berawa, Canggu

STYLISH VILLA CONVENIENTLY

Berawa, Canggu

STYLISH VILLA CONVENIENTLY

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 110 м²

Срок строительства: 7 месяцев

Площадь участка: 256 м²

  • 3 Спальни
  • 3 Ванных комнаты
  • Bathtub
  • Один этаж
  • Открытая гостинная & обеденная зона
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Полностью оборудованная кухня
  • Лаундж зона
  • Офисное помещение
  • Бассейн
  • Тропический ландшафт
  • Зона хранения
  • Зона для паркинга

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Cemagi Canggu, Badung Bali

BEAUTIFUL MODERN VILLA

Cemagi Canggu, Badung Bali

BEAUTIFUL MODERN VILLA

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 250 м²

Срок строительства: 9 месяцев

Площадь участка: 275 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Двухэтажная вилла
  • Полностью оборудованная кухня
  • Отделочные работы под ключ
  • Бассейн
  • Тропический ландшафт

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Ungasan, Bali

MODERN VILLA

Ungasan, Bali

MODERN VILLA

Год строительства: 2021

Площадь виллы: 253 м²

Срок строительства: 10 месяцев

Площадь участка: 336 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Двухэтажная вилла
  • Полностью оборудованная кухня
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Отделочные работы под ключ
  • Бассейн
  • Зона для паркинга

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Ungasan Jimbaran,Badung Bali

MODERN PRIVATE VILLA

Ungasan Jimbaran,Badung Bali

MODERN PRIVATE VILLA

Год строительства: 2018

Площадь виллы: 230 м²

Срок строительства: 7 месяцев

Площадь участка: 336 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Гостевой санузел
  • Закрытая гостинная
  • Эксплуатируемая крыша and BBQ зона
  • Полностью оборудованная кухня
  • Отделочные работы под ключ
  • Бассейн 4m x 9m

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Berawa Beach Canggu,Badung Bali

MODERN BOHO STYLE VILLA

Berawa Beach Canggu,Badung Bali

MODERN BOHO STYLE VILLA

Год строительства: 2019

Площадь виллы: 250 м²

Срок строительства: 9 месяцев

Площадь участка: 535 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Бассейн
  • Полностью оборудованная кухня
  • Отделочные работы под ключ
  • Итальянская мебель
  • Устройство кухонной зоны

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Goa Gong, Jimbaran, Badung Bali

LUXURIOUS VILLA WITH MODERN ARCHITECTURE STYLE

Goa Gong, Jimbaran, Badung Bali

LUXURIOUS VILLA WITH MODERN ARCHITECTURE STYLE

Год строительства: 2021

Площадь виллы: 505 м²

Срок строительства: 14 месяцев

Площадь участка: 987 м²

  • 4 Спален
  • 4 Ванных комнат
  • 1 комната для спорт зала
  • Big Закрытая гостинная
  • Высокие потолки
  • Бассейн 4 x 15 метра
  • Уникальный проект
  • Зона для персонала
  • Пруд с рыбами
  • Солнечные батареи
  • Современная Кухня
  • Складское помещение
  • Комната для офиса
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Гараж для 2х машин
  • Навес для 2х машин
  • Глубокая скважина для воды
  • Фильтры для воды
  • Тропический ландшафт

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Ungasan, Jimbaran, Badung Bali

BEAUTIFUL LUXURY VILLA

Ungasan, Jimbaran, Badung Bali

BEAUTIFUL LUXURY VILLA

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 200 м²

Срок строительства: 12 месяцев

Площадь участка: 300 м²

  • 3 Спальных комнат
  • 3 Ванных комнат
  • Отделочные работы под ключ
  • Обустройство мебелью под ключ
  • Зона для складирования
  • Бассейн
  • Зона для паркинга

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Seminyak, Bali

LUXURY MOROCCAN STYLE VILLA

Seminyak, Bali

LUXURY MOROCCAN STYLE VILLA

Год строительства: 2012

Площадь виллы: 2.117 м²

Срок строительства: 14 месяцев

Площадь участка: 2.525 м²

  • 6 Спален
  • 8 Ванных комнат
  • Комната развлечений
  • Трехэтажная вилла
  • Отделочные работы под ключ
  • Комплектация мебелью под ключ
  • 20-метровый бассейн
  • Ландшафтные работы

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Pendawa Beach, Badung, Bali

LUXURY CLUSTER VILLA

Pendawa Beach, Badung, Bali

LUXURY CLUSTER VILLA

Год строительства: 2018

Площадь виллы: 380 м²

Срок строительства: 14 месяцев

Площадь участка: 650 м²

  • 4 Спален
  • 4 Ванных комнат
  • Двухэтажная вилла
  • Отделочные работы под ключ
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Гостинная и обеденная зона
  • Бассейн
  • Зона для паркинга

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Canggu Berawa, Bali

LUXURY BEAUTIFUL VILLA

Canggu Berawa, Bali

LUXURY BEAUTIFUL VILLA

Год строительства: 2020

Площадь виллы: 400 м²

Срок строительства: 17 месяцев

Площадь участка: 944 м²

  • 4 Спален
  • 4 Ванных комнат
  • 2х этажная вилла
  • Закрытая гостинная
  • Отделочные работы под ключ
  • Бассейн
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Беседка
  • Гараж для 2х машин
  • Гостевой санузел
  • Зона для складирования

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Padonan Canggu, Bali

UNIQUE LUXURY VILLA

Padonan Canggu, Bali

UNIQUE LUXURY VILLA

Год строительства: 2017

Площадь виллы: 400 м²

Срок строительства: 13 месяцев

Площадь участка: 1.130 м²

  • 4 Спален
  • 4 Спален
  • 2х этажная вилла
  • 1 Комната для персонала
  • Гостинная
  • Обеденная зона
  • Отделочные работы под ключ
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Бассейн 4x17 метров
  • Зона для паркинга

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Nusa Dua, Bali

LUXURY VILLA WITH INCREDIBLE PANORAMIC

Nusa Dua, Bali

LUXURY VILLA WITH INCREDIBLE PANORAMIC

Год строительства: 2019

Площадь виллы: 1.320 м²

Срок строительства: 19 месяцев

Площадь участка: 1.485 м²

  • 7 Спален
  • 8 Ванных комнат
  • Несколько террас
  • Гостинная в Японском стиле
  • Отделочные работы под ключ
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Полностью оборудованная кухня
  • Двухэтажная вилла, 2 лифта
  • Инфинити бассейн 89m
  • Лаундж зона
  • Тропический ландшафт

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

Canggu, Bali

MODERN CONTEMPORARY HIGH END LUXURY VILLA

Canggu, Bali

MODERN CONTEMPORARY HIGH END LUXURY VILLA

Год строительства: 2017

Площадь виллы: 3.000 м²

Срок строительства: 22 месяцев

Площадь участка: 4.100 м²

  • 2 Уровня
  • 15 Спален
  • 2 Лобби
  • 2 Просторные крытые гостинные
  • 2 Полностью оборудованных современных кухни
  • Отделочные работы под ключ
  • Комплектация мебелью под ключ
  • Уникальные ландшафтные работы
  • 3 Большой бассейн
  • 2 Детский бассейн
  • Кинозал
  • Непревзойденное качество материалов
  • Зона для складирования
  • Входная зона для персонала
  • Мастер-спальня
  • Спорт зал
  • BBQ зона
  • Приватный паркинг для 6 машин и 10 байков

    • Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией и для строительства подобной виллы.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ — СКИДКА ДО 10%!

Узнай свою скидку на строительство виллы, ответив всего на два вопроса:

1.Тип виллы:

2. Площадь виллы:

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Ваша скидка: 2%

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС?

Мы работаем давно и понимаем, что нужно нашим клиентам.

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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ Большинство наших клиентов - иностранцы, которые способствуют улучшению наших услуг в области архитектурного проектирования и приносят нам новейшие технологии для строительных работ.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН У нас нет ограничений в дизайне, и мы открыты для создания любого проекта, который подходит для наших клиентов, а также технически возможен и безопасен. Учитывая бюджет на строительство.

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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ Сосредоточенность на мелких деталях является частью нашей работы и привела нас туда, где мы сейчас находимся, благодаря доверию и партнерству со всеми нашими клиентами. Мы понимаем что в конечном итоге все зависит от деталей.

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СОБЛЮДАЕМ СРОКИ Мы взаимодействуем со всеми нашими клиентами и партнерами, чтобы соблюдать все наши сроки. Мы оптимизируем все процедуры, чтобы закончить наш контракт до истечения срока, поскольку мы знаем, что «время - деньги» для всех.

Хотите заказать строительство виллы? Оставьте свои контакты и мы свяжемся с Вами!

НАША КОМАНДА

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Erika

Генеральный директор | 32 года опыта

Придя в строительную отрасль в 1989 году, Эрика сделала впечатляющую карьеру, внося свой вклад в отрасль и ее развитие на протяжении более 30 лет. Имея опыт работы во всех аспектах отрасли и проработав 22 года в одной из крупных строительных компаний, опыт Эрики огромен, а ее знания разнообразны. Квалифицированный в управлении бизнесом, лидерстве, администрации, строительстве и обслуживании клиентов.
Antoine

Старший инженер | 26 лет опыта

Антуан с инженерным прошлым является частью фонда строительной компании. Ему пришла в голову идея аккумулировать индивидуальные навыки реального коллектива компании.
Wisnu

Менеджер проектов и старший архитектор | 22 года опыта

Вишну - старший архитектор, который занимается архитектурной концепцией и отвечает за каждый свой проект от первых планов, строительства до передачи ключей владельцу. Здесь нет места случайностям, единственный важный пункт — «Следуй планам!».
Sadhu

Менеджер проектов и архитектор | 17 лет опыта

Садху - архитектор и человек, сосредоточенный и преданный своему делу. Будучи старшим архитектором с реальными навыками работы на стройплощадке, он человек, который доведет любой проект до законченного здания, готового к эксплуатации.
Adi

Младший архитектор | 8 лет опыта

Ади — молодой архитектор, который занимается архитектурной концепцией от первого макета до 3D-рендеринга с реальным пониманием потребностей клиента. Он выполнит все требования владельца и доработает планировку, 3D визуализацию, планы IMB в рекордно короткие сроки.
Mia

Бухгалтерский учет и управление | 16 лет опыта

Миа отвечает за администрирование компании и годами доказала свои навыки в своей области. Она ответственная и действительно исполнительная.
Dea

Администрация и управление | 18 лет опыта

Деа отвечает за управление и налоги в компании. Она профессионал и сможет ответить на все ваши вопросы, касающиеся законного способа защиты ваших инвестиций на Бали в Индонезии.
Dayu

Юридические услуги и недвижимость | 20 лет опыта

Даю с ее опытом работы в сфере недвижимости помогает нашему клиенту правильно приобрести землю, а также помогает всем нашим клиентам во всех юридических вопросах, связанных с недвижимостью.
Lion

Начальник отдела контроля качества | 27 лет опыта

Лайон является опытным менеджером по контролю качества строительства, который обеспечивает выполнение проектов вовремя и в рамках бюджета. Подтвержденная способность руководить и мотивировать команды, выявлять и снижать риски и решать проблемы. Знание строительных норм и правил техники безопасности.
Yudha

Старший инженер-строитель | 20 лет опыта

Юдха — инженер-строитель и старший в своей области. Когда мы говорим о структуре здания, он ответит. Его отчет о структурном анализе гарантирует всем нашим клиентам, что их здания прочны, безопасны и долговечны.
Yoga

Старший инженер-строитель | 18 лет опыта

Йога — инженер-строитель с почти 20-летним опытом работы, специализирующийся на гражданском строительстве для проектов развития и реконструкции. Его опыт в области гражданского строительства и процесса землепользования делает его активным участником генерального планирования.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

  • 1.ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

  • 2.ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

  • 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

  • 4.СТРОИТЕЛЬСТВО

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